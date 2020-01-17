В Черкасской области мэр разворовал миллионы на ремонт дорог: что ему светит

Растрата почти двух миллионов гривен бюджетных средств на ремонте дорог. Такое подозрение выдвинула прокуратура мэру городка Каменка на Черкасщине и руководителю местного частного предприятия.

Чиновники действовали по сговору. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В ходе расследования было установлено, что мэр одного из городов Черкасской области сговорился с предпринимателем, который должен был выполнять ремонт дорог на четырех улицах города. В результате чиновник присвоил около двух миллионов гривен бюджетных средств.

Чиновник присвоил почти два миллиона гривен

По информации местных СМИ, речь идет о мэре Каменки Владимире Тироне и руководительнице ООО "Интербудтехсервис" Наталье Михайловой. Это предприятие – единственное, которое выполняет ремонтные и строительные работы в Каменской ОТГ. За последние несколько лет компания получила из местного бюджета более 10 миллионов гривен на выполнение разноплановых работ. Все соглашения были подписаны без проведения тендеров.

Владимир Тирон – основатель компании, которая ремонтирует дороги в Каменке kammiskrada.gov.ua

Кроме этого, Владимир Тирон в свое время был единственным основателем и руководителем ООО "Интербудтехсервис". В 2012 году его избрали на должность мэра города Каменка от Социалистической партии.

Сейчас правоохранители принимают меры относительно избрания подозреваемым меры пресечения, отстранение их от должностей и наложения ареста на имущество в целях возмещения причиненных территориальной общине убытков.

Было открыто уголовные производства по ч. 3, ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.1, ч. 2 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал сайт OBOZREVATEL, мать черкасского депутата разоблачили на афере с ремонтом полицейских автомобилей. Общая стоимость договора, который полицейские заключили с фирмой матери Тренкина в сентябре 2019-го, – 380 тысяч гривен.

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