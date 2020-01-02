Мать черкасского депутата уличили в афере с ремонтом полицейских автомобилей

На служебном автомобиле черкасской полиции, который ремонтировала фирма матери местного депутата Юрия Тренкина, ремонта не выявлено.

Против ООО "Авто-Мастерок" по факту растраты и присвоения средств правоохранители открыли уголовное дело, которое уже рассматривает Приднепровский суд Черкасс, пишет издание "Крапива".

В ходе досудебного расследования следователи установили: ГУНП в Черкасской области заключило договор с ООО "Авто-Мастерок", владелицей которого является Людмила Тренкина, на техническое обслуживание и текущий ремонт служебного автомобиля Volkswagen Passat. За работу заказчик заплатил почти 58 000 гривен.

Мать депутата Юрия Тренкина обладает элитной СТО

Однако после ремонта полицейские провели технический осмотр указанного автомобиля и обнаружили: замена запчастей в транспортном средстве осуществлена не была. При этом в актах выполненных работ отсутствуют сведения о названии производителя и характеристиках замененных запасных частей.

Общая стоимость договора, который главное управление черкасской Нацполиции заключило с компанией матери Тренкина в сентябре 2019-го, – 380 тысяч гривен. Сделка предусматривала предоставление услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств различных марок.

Сейчас дело находится в производстве отдела по расследованию особо тяжких преступлений Нацполиции Черкасской области. Суд разрешил следователям получить временный доступ к копиям договоров на выполнение работ, актов осмотра машин, выполненных работ и приема-передачи транспортного средства.

Ранее OBOZREVATEL писал: недавно фирма Людмилы Тренкиной выиграла миллионный тендер на ремонт автомобилей для областной Службы автомобильных дорог. Тогда журналисты черкасских СМИ заподозрили бизнес-вумен в недоплате налогов.

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