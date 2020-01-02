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2 января • обновлено в 16:29
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/ Криминал

Мать черкасского депутата уличили в афере с ремонтом полицейских автомобилей

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На служебном автомобиле черкасской полиции, который ремонтировала фирма матери местного депутата Юрия Тренкина, ремонта не выявлено.

Против ООО "Авто-Мастерок" по факту растраты и присвоения средств правоохранители открыли уголовное дело, которое уже рассматривает Приднепровский суд Черкасс, пишет издание "Крапива".

В ходе досудебного расследования следователи установили: ГУНП в Черкасской области заключило договор с ООО "Авто-Мастерок", владелицей которого является Людмила Тренкина, на техническое обслуживание и текущий ремонт служебного автомобиля Volkswagen Passat. За работу заказчик заплатил почти 58 000 гривен.

Мать депутата Юрия Тренкина обладает элитной СТО

Мать депутата Юрия Тренкина обладает элитной СТО

Однако после ремонта полицейские провели технический осмотр указанного автомобиля и обнаружили: замена запчастей в транспортном средстве осуществлена не была. При этом в актах выполненных работ отсутствуют сведения о названии производителя и характеристиках замененных запасных частей.

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Общая стоимость договора, который главное управление черкасской Нацполиции заключило с компанией матери Тренкина в сентябре 2019-го, – 380 тысяч гривен. Сделка предусматривала предоставление услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств различных марок.

Сейчас дело находится в производстве отдела по расследованию особо тяжких преступлений Нацполиции Черкасской области. Суд разрешил следователям получить временный доступ к копиям договоров на выполнение работ, актов осмотра машин, выполненных работ и приема-передачи транспортного средства.

Ранее OBOZREVATEL писал: недавно фирма Людмилы Тренкиной выиграла миллионный тендер на ремонт автомобилей для областной Службы автомобильных дорог. Тогда журналисты черкасских СМИ заподозрили бизнес-вумен в недоплате налогов.

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Персона
Юрий Тренкин
Место
Украина Черкассы
Теги
полиция афера
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