"Лежит убитый бездомный": на Черкасщине мужчина пошутил с полицией

Черкасщанин предстанет перед судом за шутку с правоохранителями. В январе этого года мужчина придумал историю об убитом бездомном в одном из сел Драбовского района.

Следователи выехали на ложный вызов, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Житель Драбовского района пошутил над правоохранителями joemonster.org

Черкасщанин рассказал, что на обочине недалеко от магазина в центре села увидел тело бездомного с многочисленными ножевыми ранениями, окровавленным лицом и одеждой. Во время выезда следственно-оперативной группы территориального отделения полиции факт убийства не подтвердился.

Также установлено, что заявитель не мог видеть указанные выше обстоятельства, поскольку находился в то время в другом населенном пункте.

По версии следствия, 34-летний черкасщанин дал ложное сообщение, чтобы унизить правоохранительные органы.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах на железнодорожном вокзале локомотив сбил 25-летнюю девушку. И сидела на рельсах и не реагировала на сигналы машиниста.

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