Лежала в луже крови: в Черкасской области жестоко убили медсестру. Фото

В городе Ватутино на Черкасщине нашли бездыханное тело местной жительницы. В собственной квартире 33-летней женщине перерезали сонную артерию.

Погибшей оказалась Людмила Ткачук, которая работала медсестрой в соседнем Катеринополе. У входа в квартиру с порезанным горлом лежал и ее 40-летний муж Михаил. Об этом пишут "Вести Черкасщины".

Медики, прибывшие на место происшествия, срочно госпитализировали пострадавшего в больницу. Его удалось спасти. Однако правоохранители именно Михаила Ткачука подозревают в убийстве жены.

Женщину нашли на пороге собственной квартиры

Соседи по дому говорят, что никаких криков и звуков борьбы не слышали, семья жила мирно. Однако родные и знакомые отмечают: супруги в последнее время постоянно ссорились. Конфликты у них возникали почти каждый день. Однако, бил ли Михаил жену, никто не знает.

"Она лежала у двери в луже крови. Какие были на ней раны, не видел, сразу стало плохо. В квартире не было какого-то беспорядка, чтобы говорить о драке между ними. Я домой приехал примерно за час до того, как это все произошло. Никаких криков не было слышно ", – рассказывает житель дома Ярослав.

viche.ck.ua У входа в квартиру стоял мужчина с порезанным горлом

Нашла в полубессознательном состоянии мужчину пенсионерка Екатерина Санникова. Она шла к подруге и услышала странный звук. Когда поднялась на третий этаж, увидела мужчину с раной на шее, он стоял у открытой двери квартиры. На пороге же помещения лежала его окровавленная жена.

Правоохранители пока рассматривают нанесение ран друг другу во время ссоры, как основную версию. По другой версии, муж перерезал артерию жене и хотел покончить жизнь самоубийством.

"Оперативная группа, которая выезжала на место, обнаружила женщину без признаков жизни. Мужчина был в тяжелом состоянии. Установлено, что именно он нанес телесные повреждения. Пока решается вопрос о вручении ему подозрения по статье об убийстве ", – комментирует представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Facebook / сестра погибшей Светлана Тимчук Родные сразу исключили версию самоубийства

Сейчас мужчина находится в черкасской больнице. Ему должны сделать пластическую операцию на гортани. Людмилу Ткачук похоронят завтра, 13 февраля, в Катеринополе. У нее остался 14-летний сын от первого брака. На момент убийства матери он был у своей бабушки.

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