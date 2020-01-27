Lexus с россиянами попал в жуткое смертельное ДТП на Черкащине. Фото

В аварии на Черкасщине насмерть разбились двое россиян. По словам водителя грузовика, их Lexus на скорости въехал в полуприцеп.

Авария произошла 26 января на трассе Киев-Одесса возле города Умань. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Черкасской области.

Роковое ДТП произошло на одесской трассе УПП в Черкасской области

Детали ДТП рассказал водитель грузовика Mercedes, который ехал в направлении Киева. Не справившись с управлением, его автомобиль "затянуло" на левый край проезжей части.

Мужчина остановился у отбойника и начал выставлять знаки аварийной остановки. В это время на большой скорости в его полуприцеп въехал Lexus.

Водитель и пассажир последней машины получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Погибшие – граждане России 1980 и 2003 г.р.

На месте происшествия работали патрульные, следователи, работники ГСЧП и медики.

Двое граждан России погибли на месте УПП в Черкасской области

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