Коляску замело снегом: в Черкасской области пьяная мать бросила младенца посреди улицы

В селе Летичевка , пригороде Монастырища, на Черкасщине, мать забыла посреди дороги коляску с 10-месячным малышом. Происшествие произошло ночью, когда на улице была метель.

Как говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей", малыша спасли местные жители, которые возвращались на машине с работы. На дороге они увидели заваленную снегом коляску и остановились. Когда заглянули вовнутрь, то увидели замерзающего младенца. На нем был только осенний комбинезон и легкое одеяло (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ребенок спал, я взяла его за руки, а они были холодные, как лед. У малыша уже был такой сон, что он замерзал. Тогда шел снег, коляска стояла против ветра и все дуло вовнутрь", - сообщает местная жительница Юлия, которая с товарищем спасла малыша.

Женщина забыла своего ребенка посреди дороги saratovnews.ru

На место прибыли медики и правоохранители. Ребенка с небольшим переохлаждением доставили в больницу. Тогда и установили личность матери малыша. Ею оказалась многодетная местная жительница Светлана. В тот вечер она отдыхала у знакомой, употребляла алкоголь. Когда же возвращалась домой, просто забыла коляску с ребенком в нескольких сотнях метров от дома.

Соседи не удивлены этому случаю. Ведь уверяют, что часто видят женщину пьяной и её маленького ребенка спасали уже не впервые. Сама же многодетная мать убеждает: в тот вечер произошла просто ошибка.

"Ребенок был одет, ничего не произошло. Легче всего – это заклевать и облить грязью, но надо, чтобы все учились на своих ошибках. Пусть каждый смотрит на свое прошлое", - говорит Светлана.

В этой ситуации местных жителей больше всего возмущает поведение социальных служб. Ведь семья постоянно в эпицентре скандалов, у женщины четверо маленьких сыновей, а несколько лет назад при трагических обстоятельствах погибла пятая маленькая дочь.

Работники соцслужбы говорят, что о смерти ребенка даже не знали. А ситуацией, которая сложилась в этот раз, занимается полиция и больница. Сейчас 10-месячного малыша вернули к его матери и братьям. Семью взяли на учет соцслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области детей в садике кормили червяками. Родители забили тревогу, а руководство заведения считает это фальсификацией.

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