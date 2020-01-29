Изнасиловал и ограбил: в Черкасской области киевлянин поиздевался над несовершеннолетней

В городе Жашков Черкасской области мужчина заманил в гостиничный номер несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал её. Инцидент произошел вечером 28 января.

Взяв девушку силой, мужчина также ограбил ее и пытался убежать. Об этом информируют на официальной странице ГУНП в Черкасской области.

Как стало известно, насильником оказался житель города Киев. С ним потерпевшая познакомилась через Интернет. Когда же они встретились в Жашкове, мужчина заманил девушку в гостиницу, где и надругался. Прибывшие на вызов правоохранители сразу задержали злоумышленника.

Мужчина изнасиловал девушку в гостинице radiotrek.rv.ua

Во время обыска у мужчины нашли золотые украшения потерпевшей девушки.

Киевлянин задержан. По указанным фактам Жашковское отделение полиции возбудило уголовные производства по части 3 статьи 152 (Изнасилование) и части 1 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Черкассах локомотив сбил девушку с передозировкой. Она сидела на железнодорожном пути и не реагировала на сигналы машиниста.

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