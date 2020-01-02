Двое погибших, трое – в больнице: в Черкасской области произошло "пьяное" ДТП. Фото

В городе Смела Черкасской области автомобиль ВАЗ на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В машине было пятеро молодых мужчин.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Областного центра экстренной помощи, на месте происшествия работали три бригады "скорой". Пострадавшие имели явные признаки алкогольного опьянения.

Автопроисшествие произошло 2 января около часа ночи. В результате столкновения в автомобиле сработали подушки безопасности. Поэтому водитель и пассажир на переднем сиденье остались живы. Серьезные травмы получили мужчины, находившиеся сзади. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, третий – чудом выжил.

В Смеле произошло смертельное ДТП radiotrek.rv.ua

Медики оказывали помощь 25-летнему, 32-летнему и 36-летнему мужчинам. Всех с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, переломами и ушибами доставили в Смелянскую городскую больницу.

В Смеле машина врезалась в дерево Управление Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области

На месте также работали спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Они деблокировали тела погибших из раскуроченого автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах двое мужчин молотком избили водителя лимузина. Злоумышленники взломали заблокированные двери и начали жестоко издеваться над потерпевшего. Мужчина был госпитализирован в больницу.

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