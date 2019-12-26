"Положил голову на рельсы": на Черкасщине загадочно погиб подросток. Фото

Недалеко от города Каменка, что на Черкасщине, произошла трагедия. Под колесами поезда погиб 16-летний парень.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Основная версия следствия – самоубийство. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Как версию трагедии полиция рассматривает самоубийство

Трагедия произошла в среду, 25 декабря, около 17:30 между Каменкой и селом Плясивка.

Как известно сайту УНН, грузовой поезд следовал из Смелы в пгт Александровка Кировоградской области. По информации издания, парень выскочил перед поездом и положил голову на рельсы.

Имя погибшего – Ярослав. Учился в 11 классе Каменской ОСШ I-III ст. №2 с углубленным изучением отдельных предметов. Корреспонденту OBOZREVATEL директор учебного заведения Людмила Емец рассказала: ребенок был старательный и активный

Ярослав был успешным 11-классником kamianka-school2.ck.sch.in.ua

"Парень из хорошей семьи, ответственный, хорошо учился, активно участвовал во всех школьных, городских, областных мероприятиях, "джуровец", МАНовец. Замечательный ребенок", – сказала Людмила Ивановна.

По факту трагедии правоохранители открыли уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Смела Черкасской области 17-летний парень погиб после падения с балкона 9 этажа.

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