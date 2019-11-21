Приветствуют юбиляров: в Черкассах открытки от власти получают "мертвые души"

Открытки "с заботой от власти" получают не только живые юбиляры, но и уже умершие несколько лет назад черкасщане. Каждая обходится городскому бюджету в 13 гривен.

За год на такие поздравления потратили более 200 тысяч гривен на 16 тысяч именинников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Черкасского городского совета Александр Згиблов.

"Сегодня пришли знакомые и принесли открытку в конверте. "С заботой от города","желаем крепкого здоровья", "душевного мира", "семейного уюта". Теплые слова на неплохой полиграфии ... человеку, который два года назад умер", – написал депутат.

Открытки для черкасских юбиляров Facebook / Александр Згиблов

Facebook / Александр Згиблов Женщина, которую решила поздравить черкасская власть, умерла несколько лет назад

В комментариях под его постом жители Черкасс начали сообщать, что поздравление "мертвых душ" – сейчас обычная практика для власти.

Получают открытки не только те, кто в этом году празднует круглую дату.

"У меня мама 1927 года рождения. Девять лет назад умерла. Вот недавно я в почтовом ящике нашла поздравительную карточку на имя мамы. Очень удивилась: какой такой юбилей? Даже по году рождения не получается – ей было бы 92 года . Смотрели бы хоть, куда шлют ", – рассказала жительница Черкасс Надежда Свиридова.

Александр Згиблов отмечает: идея поздравлять юбиляров в Черкассах, направив на это 209 тысяч гривен за год, принадлежит заместителю черкасского мэра, "свободовцу" Юрию Ботнару. Получать открытки в рамках программы "Забота" должны все черкасщане каждые 5 лет, начиная с 50-летней даты. Такое предложение не поддержали только местные оппозиционные депутаты, которые предлагали направить средства на более важные проблемы Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах поймали фейкового мэра. Мошенники от его имени выманивали у горожан деньги.

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