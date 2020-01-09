Не проездило даже месяц: в Черкассах новое "Инватакси" попало аварию из-за пьяного водителя. Фото

В Черкассах микроавтобус коммунальной службы "Инватакси" протаранил легковой автомобиль. Водитель бусика оказался пьяным.

ДТП произошло во дворе многоэтажки по улице 30-летия Победы, сообщает в Facebook Патрульная полиция Черкасской области.

По данным патрульных, водитель микроавтобуса Fiat Ducato, предназначенного для пассажиров с инвалидностью, выезжая со двора задним ходом, зацепил припаркованный Hyundai Sonata. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

За рулем "Инватакси" находился 56-летний черкасщанин. При освидетельствовании патрульные установили: в крови водителя – 2,6 промилле алкоголя. А это в 13 раз превышает допустимую норму. На виновника ДТП составили административные протоколы, а транспортное средство, которым он руководил, эвакуировали на специальную площадку.

Микроавтобус, которым управлял пьяный водитель, эвакуировали Патрульная полиция Черкасской области

Факт аварии с участием "Инватакси" подтвердили и в городском департаменте социальной политики. Если экспертиза подтвердит, что водитель сел за руль пьяным, ему светит выговор и дальнейшее увольнение.

Микроавтобус Fiat Ducato принадлежит Черкасскому горсовету, был приобретен всего несколько недель назад. Первое же коммунальное такси для людей с инвалидностью в Черкассах появилось в 2012 году. Услуга для жителей города бесплатна.

Департамент социальной политики Черкасского городского совета Новое "Инватакси" приобрели 24 декабря

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