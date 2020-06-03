Депутаты Черкасской областной государственной администрации провели выездное заседание для решения проблемы намыва берегов Днепра.

Видео совещания в своем Facebook опубликовал председатель ОГА Роман Боднар, отметив, что жители Черкасс неоднократно обращались с проблемой, которая является причиной "и цветения воды и разрушения нерестилищ и канализационных сливов в водоем, незаконной застройки прибрежной полосы".

"Сегодня инициировал выездное совещание. Ибо из кабинетов возможно некоторые "плохо видят". Были представители Регионального офиса водных ресурсов, офиса защитных массивов днепровских водохранилищ, Государственной архитектурной строительной инспекции, экологической инспекции, Государственного агентства рыбного хозяйства, Госгеокадастра, прокурор области, руководитель СБУ, нацполиции, заместитель председателя ОГА Юрий Безщасный, председатель Черкасской РГА, профильные подразделения ОГА", – сообщил Боднар.

Черкасская ОГА провела выездное заседание для решения проблемы намыва берегов Днепра Скрин видео

"Кто не слышал, есть такой кооператив "Дачный-2016". По картами здесь должен быть не земельный участок, а водоем. Собственно, здесь и была вода несколько лет назад, пока сюда не начали вывозить строительный мусор. Берег уже сместился на более 100 метров. Теперь вместо мелководья на этом месте "выросла" земля общего назначения. Проект землеустройства согласовали ВСЕ соответствующие государственные органы!" – отметил глава ОГА.

Как видно на видео, берег является свалкой, куда систематически вывозился и продолжает вывозиться строительный мусор. Боднар отметил, что под видом берегоукрепления происходит застил фундамента для дальнейшей застройки береговой полосы.

По словам главы черкасской ОГА, дело имеет большое сопротивление, но теперь будет взято на контроль.

"Собираем все документы: решения судов, распоряжения, разрешения. Разложим все по пунктам. После анализа фактажа – о результатах проинформируем публично!" – подчеркнул Боднар.

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