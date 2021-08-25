О подарках. Очень сухо.

Вчера Город получил в подарок уникальную коллекцию почтовых марок от наших американских друзей.

Сегодня Gennady Korban подарил детской флотилии свою речную 38-метровую яхту.

Теперь пацанва сможет ходить по Днепру не на старом буксире, а на красивом современном судне, где мы сделаем учебный класс.

Я не хочу больше ничего комментировать. Пусть комментируют другие. Те, кто, надеюсь, понимают, что есть вещи, которые больше, чем деньги.

Видео дня

Ты хотел сделать это тихо, но вездесущие журналюги, как обычно, всё пронюхали.

Ген, спасибо. Любовь не измеряется деньгами. Мы с тобой точно это знаем.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.