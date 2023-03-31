Ядерные 'колокольчики' в Беларуси вызовут вооруженные протесты

Разрешением на размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси режим Лукашенко нарушил Конституцию своей страны, которая также запрещает белорусским Вооруженным силам воевать за пределами государства.

Видео дня

Об этом в эфире проекта OBOZREVATEL.Беларусь заявил военнослужащий ВСУ с позывным "Белорус" Руслан Пятковский. В течение 32 лет он проживал на территории Беларуси, а с началом российско-украинской войны в 2014 году присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, за что был заочно осужден официальными белорусскими властями.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отработал в собственной стране практику введения диктатуры, которую затем использовал в России режим Владимира Путина. Однако последнее совместное решение диктаторов о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории, по словам Руслана Пятковского, способно привести к повторению в Беларуси массовых протестов, но уже "не мирного характера".

При этом саму угрозу применения ядерного оружия в российско-украинской войне украинский военнослужащий оценил как маловероятную.

"Каждая шахта с ядерными боеприпасами находится под контролем NATO (Северно-атлантического военного блока. – Ред.). Как только ее люк откроется – сразу же пойдет превентивный удар. Все, что вылетит из Беларуси – упадет на ее территорию", – заявил Руслан П. ятковский. Руководитель саперного подразделения в Вооруженных силах Украины рассказал в эфире проекта OBOZREVATEL.Беларусь о его сотрудничестве с полком имени Кастуся Калиновского и потерях белорусов при обороне столицы Украины, а также раскрыл секреты разминирования Киевской, Сумской и Харьковской областей.