Лукашенко ехидно заявил Путину о непростом дне ВСУ: якобы уничтожили 15 'леопардов' и 20 Bradley

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позлорадствовал якобы большим потерям на фронте западной техники, которые несет украинская армия. Он заявил, что только за один бой Вооруженные силы Украины якобы лишились 15 танков Leopard, 20 БМП Bradley и соответственно их экипажей.

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Своими мечтами пособник террористического режима Лукашенко поделился во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, о чем свидетельствует трансляция, которую вели росСМИ. Беларусский лидер заметил, что "непростой день" у украинских бойцов выдался как раз накануне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вчера непростой был день (у ВСУ. - ред.), очень сложный. По нашим данным, я записал, более 15 "леопардов" уничтожено и более 20 Bradley. За один бой! Такого, по-моему, никогда не было, чтобы иностранных. Можно прикинуть, сколько погибло солдат там со стороны ВСУ, когда столько техники уничтожено", – ехидно отметил Лукашенко.

Путин, в свою очередь, все поддакивал, развалившись на стуле. На каждую фразу собеседника, что у украинской армии якобы все плохо, российский диктатор замечал, что даже еще хуже.

Напомним: также Лукашенко снова привез на встречу с кремлевским лидером "карту", чтобы показать, "откуда на Беларусь готовится нападение". В это раз он заявил о "перебрасывании польских войск на белорусские границы", а также пообещал "помощь" западным регионам Украины.

По словам Лукашенко, одна из польских бригад сейчас находится в 40 км от города Брест, а еще одна – в 100 км от Гродно. Также он подчеркнул, что "передача украинских земель Польше неприемлема, если Западная Украина попросит о помощи, мы будем ее предоставлять".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на встрече с Лукашенко выдал, что контрнаступление Украины якобы "провалилось". Белорусский лидер, в свою очередь, заявил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории Беларуси, якобы хотят наступать на Польшу.

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