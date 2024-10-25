'Боюсь даже сказать, что это война': Лукашенко высказался по поводу идеи присоединить Беларусь к России и вспомнил Украину

Беларуский диктатор Александр Лукашенко высказался по поводу присоединения Беларуси к России. По его словам, "так ставить вопрос нельзя" и те представители российских властей, которые говорят о подобном присоединении, отстаивают "невозможное и нереализуемое".

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Лукашенко настаивает на создании "союзного государства" как альтернативе поглощению Беларуси Россией, которое он охарактеризовал как "войну". Об этом самопровозглашенный "президент" заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия".

В разговоре с пропагандистами Лукашенко проговорился, что выступает против превращения Беларуси в часть РФ и раскритиковал тех представителей российской правящей элиты, которые эту идею поддерживают.

"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить", – заявил беларуский диктатор.

Он также добавил, что в не видит никакого смысла во включении Беларуси в состав РФ, настаивая на том, что создание "союзного государства" куда более выгодно для обеих стран.

"И потом, а зачем это? Ну зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, мы на это замахнулись. Я был инициатором этого ещё при Ельцине. Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный беларуский правитель также заговорил о том, что война как способ расширения государства в 21 веке ни к чему хорошему привести не может – и привел в пример российскую агрессию против Украины.

"Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос "а дальше что?". Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты", – подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно — мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", – добавил он.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко намекнул, что не будет воевать против Украины. Он также подверг сомнению усилия Путина по привлечению солдат из КНДР. По версии Лукашенко, помощь российским войскам не нужна, а в случае привлечения военных сил третьей страны НАТО якобы развернет в Украине свои войска в ответ на такие действия.