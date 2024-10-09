Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki сильно изменится через несколько лет

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny через несколько лет получит новые модификации и сильно изменится. Новые версии модели точно понравятся покупателям и сделают модель еще популярнее.

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Детали сообщает Motor1. Ранее в японской компании часть планов по расширению модельной линейки Suzuki Jimny уже подтвердили официально. О другом просто намекнули, но точно ничего не сказали.

Недорогой внедорожник Suzuki Jimny точно получит электрическую модификацию. Этот вараинт уже показали на первом фото. Тизер затемненный, но мы видим измененную светотехнику. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.

Пикап Suzuki Jimny давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке. Для обеспечения практичности ожидается вместительный грузовой отсек и большой задний свес.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже.

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