Водитель какого автомобиля нарушает правила? Задания по ПДД

Обгон транспортных средств – это маневр, требующий от водителя повышенной концентрации и осторожности. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, необходимо знать правила обгона, которые регламентируются Правилами дорожного движения.

Видео дня

Даже опытные водители могут иногда допустить ошибку при выполнении этого маневра, поэтому следует периодически проверять свои знания с помощью специальных тестов. Последствия же неправильного обгона могут быть очень серьезными.

OBOZ.UA предлагает с помощью теста определить, насколько хорошо вы ознакомлены с Правилами дорожного движения, касающимися обгона (пункт 14) и разворота (пункт 11).

Перед вами рисунок, на котором изображены автомобили, двигающиеся по загородной дороге без полос.

Водитель белого авто едет перед красным, пытающимся его обогнать перед поворотом налево. Водитель синего авто едет во встречной полосе и пытается совершить разворот. Вопрос звучит так: "Водитель какого автомобиля нарушает правила?".

Варианты ответов:

Водитель красного авто Водитель синего авто Оба водителя Оба не нарушают правила

Заметьте, что в пункте 14.2 ПДД отмечается, что перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона и считаться с полосой встречного движения, с которой он будет выезжать, нужно, чтобы она была свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии.

Правильный ответ: пункт 3 "оба водителя".

Объяснение: "обгон и разворот запрещаются на крутых поворотах и других местах с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.