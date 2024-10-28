Водитель какого автомобиля нарушает правила? Задания по ПДД

Движение задним ходом относится к маневрам повышенной опасности. Именно поэтому водители должны особенно внимательно соблюдать регулирующие его требования ПДД.

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Попытайтесь проверить себя на знание соответствующих положений. Telegram-канал "За! Правилами" опубликовал специальный тест для этого.

На изображении с заданием вы можете увидеть два автомобиля – легковой и грузовой. Они двигаются по противоположным полосам на выезде из тоннеля, при этом оба водителя хотят сдать назад. Кто из них при этом нарушит правила? Вариантов ответа здесь четыре:

водитель грузовика; водитель белой легковушки; оба водителя нарушают; оба не нарушают правила.

Чтобы правильно ответить на эту задачу, нужно вспомнить раздел 10 действующих ПДД "Начало движения и изменение его направления". А точнее, его 10-й пункт, который и регулирует запреты на движение задним ходом.

Итак, пункт 10.10 содержит следующее требование: "Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью". Так как оба автомобиля находятся на выезде из тоннеля, то они не могут сдать назад – это будет нарушением.

А значит, правильным ответом является третий вариант. В этой ситуации нарушают оба водителя.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание жестов регулировщика, в котором нужно определить, какое из авто может продолжить движение.

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