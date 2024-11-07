Украинцы массово отказываются от самых дешевых авто на фоне роста рынка

Небольшой рост продаж на рынке новых автомобилей в Украине вызвал падение интереса к сектору вторички, где традиционно покупатели ищут самые дешевые машины. В свежей статистике назвали популярные модели с пробегом.

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Согласно данным организации Укравтопром, рынок автомобилей с пробегом в октябре возглавил б/у Volkswagen Golf. То есть лидер сектора не меняется уже долгое время.

Тем не менее, относительно сентября статистика продаж упала на 4%. В сравнении с 2023 годом зафиксировано снижение на 23%.

Самые популярные б/у авто в Украине (октябрь 2024 года):

Volkswagen Golf – 1028 шт.; Renault Megane – 786 шт.; Skoda Octavia – 634 шт.; Volkswagen Passat – 454 шт.; Nissan Leaf – 447 шт.; Volkswagen Tiguan – 431 шт.; Audi Q5 – 374 шт.; Audi A4 – 323 шт.; Volkswagen Touran – 305 шт.; Tesla Model Y – 299 шт.

Всего за октябрь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали около 16,3 тысяч автомобилей с пробегом.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую бюджетную модель Suzuki с современным дизайном.