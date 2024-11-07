УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы массово отказываются от самых дешевых авто на фоне роста рынка

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,7 т.
Nissan Leaf

Небольшой рост продаж на рынке новых автомобилей в Украине вызвал падение интереса к сектору вторички, где традиционно покупатели ищут самые дешевые машины. В свежей статистике назвали популярные модели с пробегом.

Видео дня

Согласно данным организации Укравтопром, рынок автомобилей с пробегом в октябре возглавил б/у Volkswagen Golf. То есть лидер сектора не меняется уже долгое время.

Тем не менее, относительно сентября статистика продаж упала на 4%. В сравнении с 2023 годом зафиксировано снижение на 23%.

Volkswagen Golf

Самые популярные б/у авто в Украине (октябрь 2024 года):

  1. Volkswagen Golf – 1028 шт.;
  2. Renault Megane – 786 шт.;
  3. Skoda Octavia – 634 шт.;
  4. Volkswagen Passat – 454 шт.;
  5. Nissan Leaf – 447 шт.;
  6. Volkswagen Tiguan – 431 шт.;
  7. Audi Q5 – 374 шт.;
  8. Audi A4 – 323 шт.;
  9. Volkswagen Touran – 305 шт.;
  10. Tesla Model Y – 299 шт.

Всего за октябрь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали около 16,3 тысяч автомобилей с пробегом.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую бюджетную модель Suzuki с современным дизайном.