Украинцы массово отказываются от самых дешевых авто на фоне роста рынка
Небольшой рост продаж на рынке новых автомобилей в Украине вызвал падение интереса к сектору вторички, где традиционно покупатели ищут самые дешевые машины. В свежей статистике назвали популярные модели с пробегом.
Согласно данным организации Укравтопром, рынок автомобилей с пробегом в октябре возглавил б/у Volkswagen Golf. То есть лидер сектора не меняется уже долгое время.
Тем не менее, относительно сентября статистика продаж упала на 4%. В сравнении с 2023 годом зафиксировано снижение на 23%.
Самые популярные б/у авто в Украине (октябрь 2024 года):
- Volkswagen Golf – 1028 шт.;
- Renault Megane – 786 шт.;
- Skoda Octavia – 634 шт.;
- Volkswagen Passat – 454 шт.;
- Nissan Leaf – 447 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 431 шт.;
- Audi Q5 – 374 шт.;
- Audi A4 – 323 шт.;
- Volkswagen Touran – 305 шт.;
- Tesla Model Y – 299 шт.
Всего за октябрь 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали около 16,3 тысяч автомобилей с пробегом.
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