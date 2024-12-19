Toyota RAV4 получит огромный багажник и низкую цену. Фото

Давно известно, что Toyota работает над дешевым практичным внедорожником для конкуренции с пикапом Ford Maverick. Оказалось, что новую модель с огромным багажником построят на базе RAV4. Но важно предложить покупателям низкую цену.

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Детали сообщает Carscoops. В американском отделении компании давно настаивали на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

На рынке потенциальная новинка могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 25 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

Кроме элементов шасси, от RAV4 недорогому пикапу Toyota достанутся и гибридные силовые установки. Речь идет о вариантах в диапазоне 200-300 л.с.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Hyundai Santa Cruz уже присоединился к соперничеству с Ford.

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