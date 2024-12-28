Созданы, чтобы привлекать внимание: какие авто имеют более дорогой вид, чем на самом деле

Роскошный автомобиль – мечта многих водителей, однако далеко не у всех есть деньги, чтобы купить действительно шикарную машину. Однако здесь можно проявить изобретательность и немного терпения и в результате выбрать авто, которое даст вам больше, чем стоит.

Видео дня

Список машин, которые кажутся более дорогими, чем они есть, собрало издание Go Banking Rates. В США все они продаются менее чем за 35 000 долларов, но привлекают внимание на дороге как настоящие люксовые модели.

Kia K5 2025 года

K5 позволяет водителям среднего класса передвигаться с роскошью благодаря таким функциям, как панорамный люк на крыше, 19-дюймовые легкосплавные диски, 10-позиционное электроприводное водительское сиденье со встроенной памятью, 24-дюймовый панорамный дисплей. Под капотом у него 290 лошадиных сил этого достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 5,4 секунды, обещает производитель. Большое внешнее и внутреннее обновление 2025 года включает в себя новую сотовую нижнюю решетку радиатора и встроенный спойлер, что еще больше украшает эффектное авто.

Mazda MX-5 Miata 2024 года

Двухместная спортивная MX-5 Miata привлекает внимание на дороге, как настоящий суперкар, а стоит совсем недорого. Эта модель – это, безусловно, веселый, спортивный и элегантный спорткар. Благодаря 181 лошадиной силе и плавной в переключении шестиступенчатой механической коробке передач водители получают полный опыт вождения спортивного автомобиля. И выглядят эффектно во время езды.

Mazda 3 2025 года

Этот же японский автоконцерн выпускает седаны, превосходящие свои ценники. Mazda 3 хвалят за обеспечение высочайшего качества, изысканного стиля и отборных материалов, с которыми такие конкуренты как Honda Civic и Hyundai Elantra просто не могут сравниться. Хотя он имеет наполнение и эстетику гораздо более дорогого автомобиля, это один из самых доступных сейчас компактных седанов. Помимо изысканного и утонченного внешнего вида, водители могут почувствовать 250 лошадиных сил и роскошь эксклюзивной краски Zircon Sand Metallic, сидений с отделкой из терракотовой кожи, 18-дюймовых легкосплавных черных металлических дисков и премиальной аудиосистемы Bose с 12 динамами.

Ford Mustang 2024 года

Под капотом нового Mustang находится новейший доступный двигатель V-8. Да, самую высокую и дорогую комплектацию модели сложно назвать бюджетной. Однако настоящая роскошь доступна и по гораздо меньшей цене. Даже начальный уровень EcoBoost Fastback имеет 2,3-литровый турбированный двигатель мощностью 315 лошадиных сил и 10-ступенчатую автоматическую коробку с силовыми переключателями.

Acura Integra 2025 года

Не секрет, что значок Acura излучает престиж и вызывает уважение, но цена на эту красавицу весьма умеренна. Модель доступна 200-сильным турбодвигателем VTec с выбором подрулевых лепестков или шестиступенчатой механической коробкой передач. К тому же, новая Integra обеспечивает хорошую экономию топлива, продвинутые функции безопасности, удобное внутреннее пространство, высокую производительность и действительно удачную конфигурацию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших гибридных авто 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.