Самый практичный бюджетник Dacia показали с брутальным дизайном

Бюджетные модели Dacia заслужили популярность благодаря простоте и доступности. Практичность также не на последнем месте для этих машин. Но всегда можно пойти дальше – этот брутальный автомобиль является доказательством.

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Большой внедорожник Dacia Sandman для самых практичных покупателей стал бы таким же доступным, как и другие модели бренда. Стильную машину с брутальным дизайном показали в сети на канале TALK WHEELS.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли практичной модели в продажу отправится рестайлинговый Jogger, а также крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

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