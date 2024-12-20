Самый дешевый кроссовер Tesla уже ближе: что известно о новой машине

Самый дешевый кроссовер Tesla уже отправился в производство и стал намного ближе. Речь идет о Model Y Juniper 2025 модельного года, о котором появилась новая информация.

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Tesla Model Y Juniper – это название прототипа, но в продажу электрокар отправится с привычным именем. По информации Carscoops, полноценное производство модели стартует в январе 2025 года в Китае.

Ранее сообщалось, что в октябре на заводе в Шанхае начали собирать пробные партии по 12 машин в день. Это стандартная процедура для доводки конвейера перед стартом полноценной работы.

Электрический кроссовер получит вариант на 7 мест в салоне с тремя рядами кресел. Вдобавок эксклюзивно для китайского рынка готовят удлиненный кузов, в котором буде 6 мест.

Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

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