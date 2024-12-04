Самую практичную модель Hyundai на базе недорогой Kia показали в сети

Долгожданный недорогой внедорожник Kia Tasman уже полностью рассекретили со всеми подробностями. Закономерно ожидать подобный автомобиль от родственного бренда Hyundai, который стал бы самой практичной моделью.

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Машину показывает Theottle. Художник применил фирменный стиль Hyundai, чтобы пофантазировать о возможном варианте пикапа Tasman под другим брендом. Пока неизвестно, планирует ли производитель выпустить что-то подобное.

Новый Kia Tasman 2025 модельного года будет выступать на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux, в этом ему помогут мощные моторы и необычный дизайн.

Двигатели Kia Tasman 2025 представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно.

А непосредственно Hyundai недавно отправила в продажу модернизированный легковой пикап Santa Cruz, который построен на базе кроссовера Hyundai Tucson.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую бюджетную модель Honda со стильным дизайном.