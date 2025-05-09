Самую практичную модель Dacia показали со стильным дизайном. Фото

Самая практичная модель Dacia Dokker нравилась поклонникам румынского производителя. Но этот бюджетный автомобиль больше не производят. Хотя в современном стильном дизайне машина смотрится интересно.

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Dacia Dokker устарела, и в линейке ее заменил 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале TALKWHEELS решили придумать новый Dacia Dokker 2026 года. Это попытка пофантазировать на тему более современного автомобиля с хорошим оснащением.

Очевидно, что с новым дизайном практичный автомобиль для большой семьи визуально сделали современным и подогнали под требования сегодняшнего дня.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что в компании сосредоточились на других моделях. Например, крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения уже отправился в продажу.

Кроме того, приближается премьера бюджетного универсала Dacia Jogger 2026 модельного года после модернизации. Автомобиль станет еще более практичным недорогим семейным универсалом и присоединится к и без того большому разнообразию моделей бренда в 2025 году.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.