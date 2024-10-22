Самое удивительное авто Audi превратило в электромобиль: каким оно стало

Audi отмечает 25-летие своего знакового хэтчбека A2, выпустив уникальную электрическую версию под названием A2 E-tron. Эта модель стала результатом инновационной конверсии, объединившей элементы оригинального автомобиля с новейшими технологиями электромобилей Audi.

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Проект возник в рамках внутренней программы стажировки компании, ранее презентовавшей концепты RS6 GTO и переработанный NSU Prinz. Audi A2 E-tron поражает как техническими решениями, так и эстетическими изменениями, подчеркивающими его футуристический вид, сообщает Autocar.

Что нового в Audi A2

Обновленный A2 получил тонкие светодиодные фары и подсвеченные логотипы на передней и задней частях, как у современного Audi Q6 E-tron. Вместо обычных ручек двери дизайнеры убрали их совсем, а легкосплавные диски заменили аэродинамическими колесами закрытого типа. Это решение обладает не только визуальным эффектом, но и способствует уменьшению сопротивления воздуха, что положительно влияет на эффективность автомобиля.

Благодаря коэффициенту аэродинамического сопротивления от 0,25 до 0,29, оригинальный A2 уже был одним из самых эффективных автомобилей своего времени. Однако Audi пока не открыла точные характеристики новой электрической модели. Также компания не подтвердила, насколько эта версия связана с серийными автомобилями, такими как Q4 E-tron, хотя намекает на возможное использование архитектуры MEB, лежащей в основе многих современных электромобилей.

Повторение концепции

В 2019 году Audi уже интриговала поклонников концепцией AI, которая могла бы стать преемником A2. Однако с тех пор компания не объявляла о планах массового производства подобного хэтчбека. Несмотря на это новый Audi A2 E-tron может появиться в дилерских центрах уже в 2027 году как электромобиль начального уровня. Ожидается, что он займет место ниже моделей A4 и Q4 E-tron и получит парный индекс в соответствии с новой стратегией наименований Audi.

Оригинальный Audi A2 стал символом своей эпохи благодаря легкой алюминиевой конструкции, обтекаемому кузову и экономичным бензиновым и дизельным двигателям. Хотя его производство завершилось в 2005 году, он оставил заметный след в истории автомобилестроения, как один из первых примеров действительно эффективного семейного транспорта.

В то же время A2 не достиг коммерческого успеха из-за высокой стоимости и ограниченной практичности по сравнению с популярными в то время конкурентами. Несмотря на это, наследие этого автомобиля повлияло на развитие современных электромобилей Audi.

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