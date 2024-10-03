Самая дешевая модель Nissan опять вызвала ажиотаж на рынке

Дешевая модель Nissan Versa опять оказалась очень востребованной в 2024 году и вызвала настоящий ажиотаж на рынке. Автомобиль продемонстрировал отличные показатели продаж, хотя будущее машины нельзя назвать счастливым.

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Детали сообщает Carscoops. На ключевом рынке США Nissan Versa является самой дешевой моделью компании. Компактный седан продемонстрировал рост продаж с начала года на 64% в сравнении с 2023 годом.

Модель уже продали в количестве 29 302 шт. Такие выдающиеся показатели связывают с ослаблением спроса на электромобили и привлекательными ценам японской компании. А что ждет эту модель в будущем?

Дело в том, что Nissan намерен отказаться от своих седанов. Во всяком случае, после 2025 года преемник Nissan Versa не планируется. То же касается еще одной модели – Altima. Возможно, такое решение в итоге примут и в отношении Sentra.

Высокий спрос на кроссоверы и внедорожники – подходящее время для отказа от седанов. Производители ускоренными темпами пытаются адаптироваться к новым условиям рынка, поэтому классические четырехдверные модели оказываются жертвами этой оптимизации.

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