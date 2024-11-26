Самая дешевая Dacia опять на вершине – бюджетник лидирует на рынке

На европейском рынке опять доминирует самая дешевая модель Dacia от Renault. Электрический кроссовер Tesla Model Y, который иногда пытается пробираться в топы продаж, не задержался в списке бестселлеров.

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По информации Motor1, в Европе бюджетник Dacia Sandero оказался самым популярным автомобилем на рынке новых машин в октябре 2024 года (как и во многие другие месяцы). Продано 21 740 экземпляров.

В то же время электрокар Tesla Model Y, который иногда подбирался близко к лидеру, не попал даже в топ-25. Рынок EV действительно сильно замедлился, и в Европе этот сегмент возглавил электрокроссовер Skoda Enyaq iV (21 место в общем рейтинге продаж).

Следом за Dacia Sandero в рейтинге продаж отметили Peugeot 208 с 20 389 единицами. На третьем месте – кроссовер Volkswagen Tiguan 3 покоелния с 17 368 проданными экземплярами.

На четвертом месте оказался Renault Clio с 16 987 шт., на пятом – Toyota Yaris Cross с 16 542 автомобилями. Всего в Европе в октябре продали 1 040 390 автомобилей, а с начала 2024 года – 10 796 414 шт.

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