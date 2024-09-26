Renault готовит к выходу на рынок самую практичную альтернативу Duster

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения уже вышел на рынок как удобный недорогой автомобиль. А теперь производитель готовит самый практичный вариант. Разработка модели уже стартовала.

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По информации Motor1, новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Такой автомобиль понравился бы самым практичным покупателям. В некоторых странах компания продает пикап на базе Duster 1 поколения – Renault Duster Oroch. Эта машина скоро получит преемника.

Ожидается, что дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

По всей видимости, те же решения стоит ожидать и для модели Niagara. Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщается, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный пикап VW на базе компактного кроссовера.