Разрешен ли маневр белому авто? Задания на знание ПДД

Знание ПДД помогает водителю принимать правильные решения даже в экстремальных ситуациях, например, во время аварийного обгона или избегания помех. Соблюдение правил обгона также включает понимание того, где можно безопасно совершить маневр, чтобы не создавать опасности для других участников дорожного движения.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель белого автомобиля совершить указанный маневр.

Разрешается ли водителю белого автомобиля изображен маневр?

Разрешается; Разрешается при условии, что автомобили впереди двигаются со скоростью менее 30 км/ч; Запрещается.

Объяснение

На рисунке изображен участок дороги и три автомобиля. Желтый и синий просто двигаются прямо, а водитель белого автомобиля намерен их опередить. Он уже включил для этого соответствующий левый указатель поворота.

Дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении, а также две трамвайные пути посередине, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Водитель белого автомобиля хочет совершить опережение именно по трамвайному пути попутного направления.

Следует обратиться к пункту 11.8 ПДД, где указано, что по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой. А также при опережении или объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра без выезда на трамвайный путь.

В нашей ситуации нет ни знаков, ни разметки, запрещающих движение по трамвайному пути. Итак, изображенный маневр водителю белого автомобиля разрешается, тем более, что обе полосы в это время заняты. Главное – быть осторожным и не создавать помех трамваю.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Маневр разрешен.

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