Преступников привлекают недорогие автомобили: какие машины угоняют в Украине

Если верить статистике, количество угонов авто в Украине снизилось в 2024 году. Появились данные по областям и конкретным производителям, которые привлекают преступников. Лидируют в антирейтинге недорогие машины.

Видео дня

Информация Опендатабот свидетельствует о 765 транспортных средствах, которые были украдены в Украине с начала 2024 года. Для сравнения, за девять месяцев 2023 года угнали 1249 шт., в 2022 – 11 734 шт.

Какие транспортные средства угоняют в Украине:

легковые (67,5%);

грузовые (12,8%);

мотоциклы (5,5%);

автоприцепы (5,4%);

тракторы (4,3%);

мопеды (2,7%);

автобусы (1,4%);

мотороллеры (0,4%).

Больше транспортных средств пришлось на Донецкую область (256). Далее – Херсонская (166) и Волынская (104).

Какие автомобили чаще угоняют в Украине в 2024 году:

Nissan (8%);

ВАЗ (7,5%);

Volkswagen (6,9%);

Mitsubishi (6,3%);

ГАЗ (3,5%);

Ford (3,1%);

КАМАЗ (2,9%);

Renault (2,7%);

Opel (2,6%).

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, производители снимают с продажи самые дешевые автомобили, которые оказались популярными у покупателей.