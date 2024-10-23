Преступников привлекают недорогие автомобили: какие машины угоняют в Украине
Если верить статистике, количество угонов авто в Украине снизилось в 2024 году. Появились данные по областям и конкретным производителям, которые привлекают преступников. Лидируют в антирейтинге недорогие машины.
Информация Опендатабот свидетельствует о 765 транспортных средствах, которые были украдены в Украине с начала 2024 года. Для сравнения, за девять месяцев 2023 года угнали 1249 шт., в 2022 – 11 734 шт.
Какие транспортные средства угоняют в Украине:
- легковые (67,5%);
- грузовые (12,8%);
- мотоциклы (5,5%);
- автоприцепы (5,4%);
- тракторы (4,3%);
- мопеды (2,7%);
- автобусы (1,4%);
- мотороллеры (0,4%).
Больше транспортных средств пришлось на Донецкую область (256). Далее – Херсонская (166) и Волынская (104).
Какие автомобили чаще угоняют в Украине в 2024 году:
- Nissan (8%);
- ВАЗ (7,5%);
- Volkswagen (6,9%);
- Mitsubishi (6,3%);
- ГАЗ (3,5%);
- Ford (3,1%);
- КАМАЗ (2,9%);
- Renault (2,7%);
- Opel (2,6%).
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, производители снимают с продажи самые дешевые автомобили, которые оказались популярными у покупателей.