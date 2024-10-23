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Преступников привлекают недорогие автомобили: какие машины угоняют в Украине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Renault Megane 3

Если верить статистике, количество угонов авто в Украине снизилось в 2024 году. Появились данные по областям и конкретным производителям, которые привлекают преступников. Лидируют в антирейтинге недорогие машины.

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Информация Опендатабот свидетельствует о 765 транспортных средствах, которые были украдены в Украине с начала 2024 года. Для сравнения, за девять месяцев 2023 года угнали 1249 шт., в 2022 – 11 734 шт.

Какие транспортные средства угоняют в Украине:

  • легковые (67,5%);
  • грузовые (12,8%);
  • мотоциклы (5,5%);
  • автоприцепы (5,4%);
  • тракторы (4,3%);
  • мопеды (2,7%);
  • автобусы (1,4%);
  • мотороллеры (0,4%).
Volkswagen Passat

Больше транспортных средств пришлось на Донецкую область (256). Далее – Херсонская (166) и Волынская (104).

Какие автомобили чаще угоняют в Украине в 2024 году:

  • Nissan (8%);
  • ВАЗ (7,5%);
  • Volkswagen (6,9%);
  • Mitsubishi (6,3%);
  • ГАЗ (3,5%);
  • Ford (3,1%);
  • КАМАЗ (2,9%);
  • Renault (2,7%);
  • Opel (2,6%).

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, производители снимают с продажи самые дешевые автомобили, которые оказались популярными у покупателей.