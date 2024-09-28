Ошибаются более половины водителей: задачи на знание ПДД

Перекрестки – особо опасные участки на дорогах. Важно знать и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, являющиеся залогом безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, кто первым проедет перекресток.

Кто первым проедет перекресток?

Водитель белого автомобиля;

Водитель красного автомобиля.

Объяснение

На дороге установлены знаки приоритета:

2.1 – дать дорогу;

2.3 – главная дорога.

Под каждым знаком находится табличка, указывающая направление главной дороги.

Но есть также светофор – это, в свою очередь, делает перекресток регулируемым.

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

Пункт 8.3 ПДД устанавливает, что сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Следовательно, водители должны руководствоваться сигналами светофора.

Согласно пункту 16.6 ПДД, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Правильный ответ

Первым перекресток проедет белый автомобиль. Поворачивая налево, водитель обязан дать дорогу движущимся во встречном направлении транспортным средствам прямо или поворачивают направо.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.