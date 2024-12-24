Огромный недорогой SUV Hyundai получил необычное оснащение. Фото

Новый SUV Hyundai Palisade 2026 модельного года рассекретили официально как огромный и недорогой автомобиль для практичных семейных покупателей. Машина получила необычное оснащение.

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Как сообщает Motor1, большой кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения в наиболее практичное спецификации оснащается 9-местным салоном. Между передними креслами есть еще одно, при этом его можно сложить в некое подобие центральной консоли с подлокотником.

В сравнении с предшественником новый Hyundai Palisade 2 поколения изменился до неузнаваемости и получил совсем другой дизайн. Новый автомобиль выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. SUV получил геометричный дизайн, который смотрится очень современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade 1 поколения.

В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

В продажу новый SUV отправится в начале 2025 года. Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про необычную модель Toyota, в которую превратили недорогой внедорожник Suzuki.