Очень дешевый и практичный кроссовер Kia подробно показали на фото

Новый бюджетный кроссовер Kia Carens Clavis 2026 модельного года показали на фото после официальной премьеры. Производитель заранее анонсировал эту дешевую и практичную модель, теперь известны подробности.

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Автомобиль показывает Carscoops. Машина отличается практичностью минивэна, но выглядит как кроссовер. Новая модель Kia Clavis 2026 года – фактически модернизированный вариант Kia Carens.

Это довольно крупный автомобиль с длиной кузова около 4,5 м. Машина вместительная и предлагает в салоне от шести до семи посадочных мест в зависимости от конфигурации.

В оснащении – сенсорный монитор мультимедийной системы, панорамная крыша, вентиляция кресел, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, мощная аудиосистема.

На выбор покупателям предлагают бензиновый мотор объемом 1,5 л на 115 и 160 л.с., а также 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. Привод только передний. Цена Kia Carens Clavis 2026 – от 15 000 долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA ранее, Kia отправила в продажу еще один недорогой современный кроссовер.