Обладают лучшей репутацией: эксперт назвал три удачных компактных авто

Цены на автомобили значительно выросли, что становится вызовом для многих покупателей. Этот рост связан с инфляцией, изменениями в производстве и покупными привычками.

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Главной причиной удорожания остается инфляция, однако также влияет отказ производителей от выпуска бюджетных автомобилей. Как следствие, новые модели авто стоят дороже, что заставляет потребителей искать альтернативу. К счастью, некоторые компактные автомобили остаются доступными и усовершенствованными с точки зрения качества, сообщает GOBankingRates.

Kia Forte 2024: качество по доступной цене

Одним из надежных вариантов на рынке является Kia Forte, стоимость которой стартует от $19 990 за модель 2024 года. Джо Гиранда, эксперт по продажам CFR Classic, отмечает, что Forte стала символом перемен в бренде Kia. Автомобиль оснащен современными функциями безопасности и имеет высокие рейтинги надежности.

Как отмечает Гиранда, Kia ранее ассоциировалась с недорогими автомобилями, которые имели сомнительную репутацию надежности. Однако сейчас Forte демонстрирует значительный прогресс, подтверждающий рейтинги JD Power. К примеру, модель 2024 года получила 85 баллов из 100, что указывает на надежность авто.

Ford Focus: от проблем до надежности

Еще один заслуживающий внимания компактный автомобиль — Ford Focus, приблизительная стоимость подержанной модели которого составляет $18 825. По словам Гиранды, первые модели Focus имели проблемы с трансмиссией, но со временем их удалось устранить. Современные модели после 2015 года более экономичны и надежны, в частности с высокой экономией топлива.

Ford Focus последних лет отличается превосходной экономией топлива, в том числе на шоссе этот показатель достигает 5,9 литра на 100 км. Рейтинг JD Power для модели 2018 составляет 76 из 100, что свидетельствует о надежности этой машины. Благодаря плавному управлению, Focus остается привлекательным вариантом для многих покупателей.

Volkswagen Jetta: европейское качество по доступной цене

Еще один достойный внимания автомобиль – Volkswagen Jetta, цена которого стартует от $21 995 за модель 2025 года. Гиранда отмечает, что Jetta известна своим сочетанием европейского качества с доступной ценой. Последние модели авто стали более надежными, а проблемы с ремонтом, характерные для начала 2000-х годов, удалось решить.

JD Power присвоил Volkswagen Jetta 2025 рейтинг надежности и качества в 78 баллов из 100. Этот результат делает Jetta хорошим выбором для тех, кто ищет компактный автомобиль с европейским ощущением. Гиранда отмечает, что этот автомобиль предлагает больше изысканности в сегменте компактных машин.

Рекомендации при выборе компактного автомобиля

Для тех, кто выбирает компактный автомобиль, Гиранда советует обращать внимание на гарантии на автомобили, поскольку свидетельствуют о доверии производителя к своему продукту. К примеру, Kia и Hyundai предлагают самые продолжительные гарантии в отрасли.

Наличие длительной гарантии является важным критерием для покупателей, планирующих долговременное использование автомобиля. Это не только защищает от дополнительных затрат, но и подтверждает качество авто.

Тест-драйв и история автомобиля

Гиранда также рекомендует обязательно совершить тест-драйв и проверить историю автомобиля. Тест-драйв позволяет оценить удобство вождения и возможные недостатки авто. Особенно это касается подержанных автомобилей, где стоит узнать последние отзывы и ремонты.

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