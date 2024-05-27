Новый недорогой VW Tiguan 3 поколения показали в подробностях

Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения не так давно представили официально. Эта машина уже отправилась в продажу. Новинку продемонстрировали в мельчайших деталях.

Машину показали на канале Autogefühl. Длина кузова немецкого кроссовера 2024 года составляет 4539 мм при колесной базе в 2680 мм, ширина – 1639 мм, а высота равна 1842 мм.

Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель с подсветкой. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Силовые установки VW Tiguan 2024 остались бензиновыми на 201 и 264 силу (отдельно моторы выдают 129 и 148 л.с. в составе гибридных установок) и дизельными (148 и 190 л.с.). Также появился плагин-гибрид (204 или 272 л.с.) с запасом хода на электротяге до 120 км. Цена Volkswagen Tiguan 2024 модельного года – от 36 600 евро.

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