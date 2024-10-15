Новую недорогую модель Kia показали в сети на дороге до премьеры

Новую недорогую модель Kia EV4 2026 модельного года показали в сети до премьеры. Электрокар выехал на дороги. Известно, что покупатели получат два варианта – седан и хэтчбек.

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Электромобиль во время ходовых испытаний показали на канале CarSpyMedia. Это небольшой седан, за счет которого компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы. Уже известно, как будет выглядеть новинка.

Автомобиль ранее показывали в качестве концепта. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Силуэт нового Kia EV4 выполнили в стиле купеобразного седана, который напоминает фастбэк. То есть машина выглядит очень динамично и приземисто.

Дизайн соответствует современным тенденциям электрической линейки производителя. Светотехника собрана из эффектных тонких элементов, на кузове – множество пересекающихся плоскостей и геометричных линий.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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