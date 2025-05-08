Новая удешевленная модель Audi удивила своим багажником. Фото

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года окажется удешевленной машиной в сравнении с другими автомобилями премиального производителя. Об электрокаре уже все известно, а теперь он удивил своим багажником.

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Подробности рассказывает Carscoops. Современные электромобили известны двумя багажниками. Ведь в передней части под капотом удается организовать дополнительное грузовое пространство. У AUDI E5 Sportback такое тоже есть.

Но оказалось, что объем отсека очень мал. Сообщается, что в передний багажник поместится разве что обувная коробка.

Этот длинный 5-метровый универсал демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 295, 402, 570 и 776 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый электрический кроссовер Hyundai.