Новая недорогая модель Honda удивит характеристиками: что о ней известно

Honda вернет в производство недорогую модель спортивного сегмента, которая удивит и порадует покупателей своими характеристиками. Об этой новой машине уже кое-что известно.

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Как сообщает Motor1, Honda Motor Company подала заявку на регистрацию товарного знака Acura RSX. Около 20 лет назад этот недорогой спортивный автомобиль покинул модельную линейку японской компании.

Возможно, под этим именем будут продавать другую машину, которую скоро вернут в производство. Известно, что Honda готовит к дебюту недорогую модель спортивного сегмента, которая известна как купе Prelude.

В 2023 году концепт Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений.

Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность будет составлять 207 л.с., но это пока предварительные данные. Интересно, что кроме привычного в гибридных системах вариатора, производитель предложит также механическую КПП.

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