Новая модель Renault дешевле 20 000 евро станет очень популярной. Фото

Новая модель Renault Twingo E-Tech уже удивила своей ценой менее 20 000 евро еще до премьеры серийного варианта. Автомобиль станет очень популярным.

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Новый Renault Twingo 4 поколения готовят к производству в 2026 году. До тех пор производитель показал концепт, который почти полностью перенесет свой дизайн на готовый автомобиль. Художник avarvarii показал, что из этого может получиться.

Низкую цену в рамках эффективной конструкции удастся достичь благодаря унификации компонентов с более дорогой моделью Renault 5. В техническом плане автомобили будут идентичны на 70%.

Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей, в том числе Renault Twingo 4 поколения. Однако переговоры официально завершились. В Renault назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

В качестве партнера нашли китайского производителя для создания специального бренда Ampere. Во Франции завершат дизайн и концепцию, а в Китае займутся технической разработкой. При этом производство наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год, который сейчас производит Renault Clio.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Mitsubishi на базе гибрида Renault.