Новая бюджетная модель Honda разочаровала специалистов. Фото

Долгожданный бюджетный седан Honda Amaze 2025 модельного года уже рассекретили официально. Новая бюджетная модель порадовала низкой ценой и хорошим оснащением, однако сумела также разочаровать специалистов.

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В Carscoops обратили внимание на дизайн. Авторы публикации отметили, что перед дебютом производитель обещал совсем другую внешность с помощью тизерных изображений, которые были призваны подогреть интерес к новинке.

И с этой задачей компания справилась. Тизеры демонстрировали стильный и широкий кузов с пропорциями, которые присущи более крупным седанам. Оказалось, что в серию поступит бюджетная машина более привычного формата. Тем не менее, новая Honda Amaze все равно смотрится довольно приятно.

Дизайн нового бюджетника Honda Amaze выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю японского бренда. Внимание привлекают прямые линии и элементы простых форм.

Оснащение Honda Amaze 2025 модельного года достойное: 8-дюймовый монитор, климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Amaze 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Цена Honda Amaze – от 9400 долларов. Автомобиль получился действительно очень дешевый.

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