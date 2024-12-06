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Новая бюджетная модель Honda разочаровала специалистов. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
2 минуты
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Honda Amaze

Долгожданный бюджетный седан Honda Amaze 2025 модельного года уже рассекретили официально. Новая бюджетная модель порадовала низкой ценой и хорошим оснащением, однако сумела также разочаровать специалистов.

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В Carscoops обратили внимание на дизайн. Авторы публикации отметили, что перед дебютом производитель обещал совсем другую внешность с помощью тизерных изображений, которые были призваны подогреть интерес к новинке.

И с этой задачей компания справилась. Тизеры демонстрировали стильный и широкий кузов с пропорциями, которые присущи более крупным седанам. Оказалось, что в серию поступит бюджетная машина более привычного формата. Тем не менее, новая Honda Amaze все равно смотрится довольно приятно.

Honda Amaze
Honda Amaze

Дизайн нового бюджетника Honda Amaze выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю японского бренда. Внимание привлекают прямые линии и элементы простых форм.

Honda Amaze
Honda Amaze

Оснащение Honda Amaze 2025 модельного года достойное: 8-дюймовый монитор, климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Amaze 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Цена Honda Amaze – от 9400 долларов. Автомобиль получился действительно очень дешевый.

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