Nissan хочет всех удивить необычной версией своей недорогой мощной модели

Новый Nissan Z Warrior – интригующая версия недорогой мощной модели, которая выступает в сегменте спортивных купе. Производитель наверняка планирует всех удивить загадочным автомобилем.

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Как стало известно Carscoops, производитель уже зарегистрировал торговую марку Nissan Z Warrior. Очевидно, что новинку построят на базе спорткара Nissan Z. Но среди основных изменений ожидаются атрибуты внедорожника.

В Carscoops попробовали проиллюстрировать новый автомобиль, о котом пока мало информации. Ожидаются увеличенные колеса с покрышками для бездорожья, высокий дорожный просвет и набор специальных аксессуаров.

Японский автопроизводитель планирует расширение линейки недорогих спортивных моделей. Еще одна новая машина, которую готовят к премьере, известна многим как спортивное купе Nissan Silvia. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь стало известно о возрождении.

Точных деталей о машине нет, но в компании уже подтвердили возвращение Nissan Silvia в модельную линейку. Известно, что машина получится в определенной степени электрифицированной. То есть, как минимум, стоит ожидать гибрид.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про утилитарный автомобиль на базе дорогого спорткара BMW.