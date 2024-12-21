Ни слова о Tesla: названы топ-5 лучших электромобилей, которые стоит купить в 2025 году

Электромобили становятся все более популярными транспортными средствами благодаря своим многочисленным преимуществам перед традиционными авто с двигателями внутреннего сгорания. Они не производят прямые выбросы вредных веществ в атмосферу, что способствует улучшению качества воздуха и уменьшению загрязнения окружающей среды.

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Ежегодно Green Car Reports обнародует рейтинг лучших электрокаров, которые помогают обеспечить более чистое будущее. Большинство электромобилей оснащено современными системами безопасности и комфорта, такими как адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и мультимедийные системы.

При выборе лучших электрокаров эффективность является приоритетом. Конечно, запас хода имеет значение, но модели с меньшими аккумуляторными блоками могут быть одними из самых экологичных.

Лучший автомобиль года должен оказывать большое влияние (краткосрочное или долгосрочное) на рынок. Это можно интерпретировать как увеличение объемов и доступности, создание нового сегмента рынка или установление новых стандартов эффективности или технологий.

Chevrolet Equinox EV

Chevy Equinox EV 2025 стоит 34 995 долларов и имеет 513 км пробега EPA. Размером и формой эта модель напоминает самый популярный вид семейного транспортного средства – внедорожник-кроссовер, похожий на универсал. Equinox EV – это выгодная покупка, демонстрирующая, что электромобили могут быть доступны для покупателей на массовом рынке не в виде нишевых пригородных транспортных средств, но и в виде комфортного семейного авто.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric превосходит бензиновую Kona по производительности и управляемости. Базовая Kona Electric SE Hyundai предлагает скромную батарею емкостью 48,6 кВтч, тогда как версии SEL и Limited получают батарею на 64,8 кВтч и запас хода 420 км.

Porsche Macan EV

Благодаря новой платформе Porsche Macan EV улучшил ключевые компоненты для уменьшения веса и максимизирует производительность ускорения, скорость заряда и регенерацию тормозов. Автомобиль имеет рулевое управление задними колесами и пневматическую подвеску для некоторых моделей.

Rivian R1S

Эти обновленные электрокары заслужили свое место в топе благодаря обновленным аккумуляторам, двигателям и структуре кузова, а также упрощенной электрической архитектуре, обновленному набору датчиков и сглаженному интерфейсу. Во всем, от производительности, езды и управляемости, R1S работает лучше и немного эффективнее. Возможно, он еще не обеспечивает 800-вольтовое или двунаправленное зарядное устройство, о котором Rivian так часто упоминал в процессе обновления или не имеет значительного повышения заряда, авто все-таки получило место в топ-5. Rivian R1S предлагает инновационную технологичность и расширяющийся набор технологий.

Volkswagen ID. Buzz

Несмотря на большую батарею, показатели EPA охватывают всего 376 км. Но с доступным полным приводом, относительно быстрой производительностью и достойным интерфейсом Volkswagen ID. Buzz включает все функциональные основы качественного электрокара.

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