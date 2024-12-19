Недорогой соперник Nissan и Toyota от Honda сумеет удивить. Фото

Новую Honda Prelude готовят к премьере после 20-летнего ожидания фанатов. Автомобиль станет соперником Nissan и Toyota в сегменте недорогих спортивных купе. Стало известно, что машина сумеет удивить покупателей.

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Детали сообщает Motor1. Элегантное спортивное купе Honda Prelude будет очень похоже на концепт, который предвещал появление серийной модели. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений.

С технической точки зрения модель будет использовать знакомые решения, однако возьмет только лучшие компоненты производителя. Так, в передней подвеске появятся детали спортивного хэтчбека Civic Type R. Также купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с.

Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому гибридная силовая установка не является большим сюрпризом.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора, производитель разработает имитацию МКПП. Механизм работы организуют с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

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