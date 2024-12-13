Недорогой бестселлер: кроссовер VW показали с новым дизайном

Недорогой кроссовер VW T-Roc на многих рынках является настоящим бестселлером немецкого бренда в своем сегменте. Кроссовер 2 поколения готовят к премьере, чтобы усилить позиции модели. Автомобиль показали с новым дизайном.

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На канале TALK WHEELS подготовили свой вариант внешности нового Volkswagen T-Roc 2 поколения. Дизайн выполнили с учетом инсайдерской информации и шпионских снимков, на которых показывали тестовые предсерийные прототипы.

Все панели кузова должны быть новыми. А силуэт станет еще более динамичным в сравнении с предшественником.

Как ожидается, кроссовер станет последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя в последнее время наблюдается серьезное замедление в сегменте электромобилей. Поэтому запрет на ДВС через несколько лет могут и вовсе отложить на неопределенный срок.

В моторной гамме предложат бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 может состояться в конце 2024 или начале 2025 года.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый кроссовер Mitsubishi.