Недорогого соперника Toyota RAV4 от Kia показали на живых фото
Новый недорогой кроссовер Kia Sportage 2026 модельного года показали на живых фото после официальной премьеры. Это один из основных соперников Toyota RAV4. На стороне корейского автомобиля – яркий дизайн и современность.
Популярная модель Kia Sportage претерпела серьезную модернизацию. Ранее кроссовер показали для домашнего рынка, теперь – для США. Осталось дождаться укороченный европейский вариант, который также появится в Украине. Машину показывает Carscoops.
Кроссовер Kia Sportage наверняка снова станет очень популярной машиной с новым дизайном. Традиционно корейская компания смело экспериментирует с обликом своих моделей даже в рамках рестайлинга.
Новый Kia Sportage получил совсем другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке остались бензиновые варианты (187 л.с.), гибрид (231 л.с.) и плагин-гибрид Kia Sportage PHEV (268 л.с.).
В оснащении Kia Sportage 2026 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby&Toddler, отличающийся плавностью хода. Цена Kia Sportage на домашнем корейском рынке – от 20 600 долларов. Но на глобальном рынке автомобиль окажется более дорогим. Например, актуальная модель в США стоит минимум $27 000. На это можно ориентироваться.
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