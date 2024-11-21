Названы седаны с лучшим рейтингом безопасности: топ новинок 2024 и 2025 годов

Покупка нового автомобиля должна предусматривать поиск автомобиля, который не только доступен, но и безопасен в управлении. Водители с ограниченным бюджетом могут получить лучший автомобиль, который будет надежным и недорогим.

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Издание Car and Driver по результатам масштабного тестирования более 400 автомобилей экспертами GOBankingRates составило рейтинг самых безопасных седанов за 2024 и 2025 годы. В рейтинге представлены семь марок авто, получивших самые высокие оценки экспертов.

Седаны отличаются от остальных видов авто своим классическим дизайном и комфортом. Их легко узнать по четко выраженным трем объемам: капот, салон и багажник. Каждая часть автомобиля имеет четко определенные пределы. Обычно седаны имеют четыре двери, что обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров. Багажный отсек седана отделен от салона, что позволяет перевозить достаточно большие грузы.

Седаны обычно считаются более комфортными автомобилями благодаря просторному салону и хорошей шумоизоляции. Просторный салон и хорошая шумоизоляция обеспечивают комфортное путешествие.

Седаны с лучшим рейтингом безопасности: от самых дорогих до самых дешевых

Lexus ES 2025

Начальная цена: $43 215. Рейтинг C/D: 7/10

Acura Integra 2025

Стартовая цена: $34 195. Рейтинг C/D: 8/10

Toyota Camry Hybrid 2025

Стартовая цена: $29 535. Рейтинг C/D: 9/10

Hyundai Sonata 2025

Стартовая цена: $27 800. Рейтинг C/D: 8,5/10

Subaru Legacy 2025

Стартовая цена: $26 065. Рейтинг C/D: 7,5/10

Honda Civic/Civic Hybrid 2025

Стартовая цена: $25 345. Рейтинг C/D: 10/10

Toyota Corolla 2025

Стартовая цена: 23310 долларов. Рейтинг C/D: 7,5/10

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