Нарушает ли зеленый автомобиль ПДД? Задания для водителей с видео

В Украине дорожные знаки имеют определенные категории: это и предупредительные, или приоритетные знаки, есть знаки, запрещающие или информирующие. Предлагаем пройти тест и определить, насколько вы опытный водитель.

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Посмотрите на изображение и определите, разрешено ли водителю зеленого автомобиля повернуть налево, если на его полосе расположен дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево" и временный знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Этим заданием поделился канал в TikTok "А ты знаешь ПДД?".

Вы должны на вопрос "Нарушает ли зеленое авто ПДД" дать один из ответов:

А. Нарушает;

Б. Не нарушает.

Водителям напомнили, что знак 3.23 "Поворот налево запрещен" разрешает только разворот. Этот знак запрещает транспортным средствам поворачивать налево.

Действие этого знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам.

Логичный ответ на эту задачу должен звучать "нарушает". Однако этот знак, как уже отмечалось выше, временный.

Согласно п. 8.2.1 ПДД в Украине: "Дорожные знаки устанавливаются по обе стороны дороги на той ее стороне, что соответствует направлению движения. Для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленном по обе стороны дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги (в случае, когда для движения во встречном направлении есть не более двух полос)".

А в данной задаче знак 3.23 не продублирован справа в крайней полосе движения. То есть водителю зеленого автомобиля этот знак ничего не запрещает. Ответ на задание – вариант Б: водитель зеленого авто не нарушит ПДД, если повернет налево.

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