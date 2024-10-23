На какие автомобили редко упадет цена в ноябре: список моделей

Цены на авторынке продолжают колебания. Несмотря на то, что средние цены на новые авто остаются относительно стабильными, некоторые модели могут существенно подешеветь уже в ноябре 2024 года.

Видео дня

Издание GOBankingRates отмечает, что цены снижаются из-за выхода на рынок новых моделей, смены потребительских предпочтений, а также желания дилеров распродать остатки. Эксперты автомобильного рынка выделили несколько моделей, на которые стоит обратить внимание тем, кто планирует приобрести новый автомобиль или продать старый.

Toyota Camry 2023 года

Классический седан, долгое время пользовавшийся популярностью. Однако с выходом новой модели цена на Camry 2023 года может существенно снизиться. Дилеры будут заинтересованы распродать остатки, чтобы освободить место для новых автомобилей.

Ford Escape 2023 года

Компактный кроссовер, сталкивающийся с жесткой конкуренцией на рынке. Возрастающая популярность электрических и гибридных автомобилей может привести к снижению спроса на традиционные бензиновые модели, такие как Escape.

Honda Accord 2023 года

Еще один популярный седан, цена на который может снизиться с выходом новой модели. Дилеры, как правило, предлагают значительные скидки на старые модели, чтобы привлечь покупателей.

Cadillac Escalade 2024 года

Роскошный SUV, имеющий высокую начальную цену. Однако эксперты прогнозируют, что цена на Escalade может снизиться из-за нескольких факторов: высокая стоимость обслуживания, проблемы с надежностью и изменение потребительских предпочтений.

Fiat 500e 2024 года

Электромобиль, имеющий ограниченный запас хода. Это может оттолкнуть потенциальных покупателей и привести к понижению спроса.

Chevrolet Bolt EV 2023 года

Еще один электромобиль, который может подешеветь из-за выхода новых моделей с более продвинутыми технологиями.

Ford Lightning 2024 года

Электрический пикап, не имеющий такой популярности, как ожидалось. Это связано с высокой ценой, ограниченным запасом хода во время буксировки и отсутствием развитой инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Nissan Rogue 2023 года

OBOZ.UA ранее уже рассказывал о новой силовой установке, которую получил самый крупный кроссовер Dacia.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.